Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter muss für 153 Tage ins Gefängnis

Bautzen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach kontrollierten am 11. April 2019 gegen 01:30 Uhr einen polnischen Kleintransporter auf der BAB 4 bei Bautzen. Die Überprüfung eines 26-jährigen Polen ergab, dass der Mann vom Amtsgericht Greifswald per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen gemeinschaftlichem besonders schweren Diebstahl wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 153 Tagen oder der Zahlung einer Geldstrafe von 1530,- Euro verurteilt. Die Geldstrafe konnte er nicht begleichen, so dass er gegen 03:15 Uhr in die JVA Bautzen eingeliefert wurde.

