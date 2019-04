Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter mit gefälschten Dokumenten erwischt

Bautzen (ots)

Für einen Mann aus der Ukraine endete am 10. April 2019 die Fahrt in seine Heimat bei der Bundespolizei.

Eine Streife stoppte um die Mittagszeit einen ukrainischen Kleintransporter bei Bautzen auf der Bundesautobahn 4. Das Fahrzeug war mit sechs Insassen in Richtung Polen unterwegs. Bei einem 42-jährigen Mann ergaben die Umstände den Verdacht, dass er in Deutschland einer nicht erlaubten Erwerbstätigkeit nachgegangen war. Nachdem in seiner Geldbörse eine rumänische ID-Karte aufgefunden wurde, mit der er als rumänischer EU-Bürger einer Erwerbstätigkeit ohne Arbeitserlaubnis und Visum hätte nachgehen können, gab er zu, in Deutschland gearbeitet zu haben. Die Überprüfung der rumänischen ID-Karte ergab, dass diese gefälscht und bereits zur Sachfahndung ausgeschrieben war. Die Bundespolizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Er muss sich nun dem Straftatvorwurf der Urkundenfälschung, der unerlaubten Arbeitsaufnahme sowie der unerlaubten Einreise / Aufenthalt stellen. Außerdem wurde der Gewinn aus der unerlaubten Tätigkeit in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eingezogen.

