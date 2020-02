Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom Samstag (22.02.2020) bis Sonntag (23.02.2020)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Am Samstag, 22.02.2020, im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 11.40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße in Goldenstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtür einen neben ihm abgestellten weißen Pkw VW Tiguan. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) oder Goldenstedt (Telefon: 04444 2680) in Verbindung zu setzen. Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Am Samstag, 22.02.2020, wurde bei der Polizei eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, die sich bereits am Donnerstag, 20.02.2020, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, ereignet hatte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte einen schwarzen Pkw Seat Altea beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die Unfallörtlichkeit konnte nur unbestimmt eingegrenzt werden, da der Geschädigte das Fahrzeug auf drei unterschiedlichen Parkplätzen abgestellt hatte und den Schaden erst später bemerkte (Verbrauchermärte an der Oyther Straße, Falkenweg und Falkenrotter Straße). Der Sachschaden am Seat belief sich auf etwa 1.500,- Euro. Sollte der Vorfall von Zeugen beobachtet worden sein, so bittet die Polizei in Vechta um sachdienliche Hinweise (Telefon: 04441 9430). Goldenstedt - Fahren unter Drogeneinfluss Am Samstag, 22.02.2020, 23.17 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Emsdetten mit einem Pkw BMW die Bahnhofstraße in Goldenstedt. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 23.02.2020, 02.20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Bakumer mit seinem Pkw Fiat die Dinklager Straße in Lohne. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,70 Promille. Die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Vechta - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus Am Samstag, 22.02.2020, im Zeitraum von 07.40 Uhr bis 20.40 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein Wohnzimmerfenster in ein Wohnhaus an der Dechant-Averdam-Straße in Vechta ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Das genaue Diebesgut steht derzeit noch nicht fest. Sollten während des genannten Zeitraumes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet worden sein, so bittet die Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) um sachdienliche Hinweise. Goldenstedt- Gefährliche Körperverletzung Am 23.02.2020, 00.35 Uhr, kam es während der Feierlichkeiten anlässlich des Lutter Karnevals auf der Großen Straße im Goldenstedter Ortsteil Lutten zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 19-jährigen aus Dinklage. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten schlugen zwei Männer, darunter ein 18-jähriger aus Vechta, mit Fäusten auf Kopf und Gesicht des jungen Mannes ein. Dieser erlitt hierbei starke Schmerzen. Ein Täter flüchtete von der Tatörtlichkeit. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen (Telefon: 04441 9430). Lohne - Einbruchdiebstahl in Firmengebäude In der Nacht vom Freitag, 21.02.2020, auf Samstag, 22.02.2020, drangen bislang unbekannte Täter durch Auftreten eines Scheibenelementes eines Sektionaltores in das Innere einer Werkshalle am Fladderweg in Lohne ein. Aus dem Gebäudeinnern wurde Werkzeug entwendet. Sollten während des genannten Zeitraumes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet worden sein, so sollte Hinweise an die Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) gegeben werden.

