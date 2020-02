POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Mann bei Diebstahl ertappt

Am Freitag, 21. Februar 2020, begab sich während der Abholzeit gegen 12:30 Uhr ein unbekannter Täter in den Mitarbeiterraum eines Kindergartens in der Anton-Wempe-Straße in Emstek. Nachdem er zehn Euro aus einer in dem Raum liegenden Tasche entnommen hatte, wurde er von einer hinzukommenden Mitarbeiterin gestört, gab das entwendete Geld zurück und verließ den Kindergarten in unbekannte Richtung. Bei der Person handelte es sich um einen Mann zwischen 20 und 25 Jahren und südländischem Erscheinungsbild. Er hatte kurze dunkle Haare, dunkle Augen und trug einen ungepflegten Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Schirmmütze (Basecap), schwarzer Steppjacke, dunkelblauer Jeans und vermutlich Sneakers. Er sprach deutsch mit Akzent. Nach ersten Erkenntnissen begab sich die Person wahrscheinlich zuvor in das in der Nähe gelegene Altenheim, verließ dieses jedoch auch, nachdem sie von Mitarbeitern angesprochen wurde. Wer hat den Mann gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben (Polizei Emstek 04473/2306)? Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, auf verdächtige Personen zu achten und seine Wertsachen nicht unbeaufsichtigt herumliegen zu lassen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht, Fahrer steht unter Alkoholeinfluss

Am 21.02.2020 um 10:40 Uhr kam es in Garrel auf dem Parkplatz zweier Verbrauchermärkte an der Nikolausdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, wobei ein 56-jähriger Garreler die Regel "rechts vor links" missachtete und mit dem PKW eines 73-jährigen Garrelers zusammenstieß. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst nach einem kurzen Gespräch. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dieser an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,29 Promille, so dass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Löningen - Verkehrsunfallflucht, neunjähriges Kind leicht verletzt

Am 21.02.2020 um 13:10 Uhr befuhr ein ca. 45-jähriger Mann mit seinem orangefarbenen VW Touran die Bahnhofsallee in Löningen und beabsichtigte, nach rechts in den Vinner Weg abzubiegen. Hierbei näherte er sich mit zügiger Geschwindigkeit der Kreuzung und fuhr rechts an einem vor dem Radweg haltenden PKW vorbei. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines neunjährigen Mädchens aus Löningen, das mit seinem Fahrrad den Vinner Weg stadtauswärts befuhr und mit drei weiteren Kindern die Einmündung der Bahnhofsallee querte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Kind, wobei dieses am rechten Knie verletzt wurde. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/9500 entgegen.

Cloppenburg - Bei Übungsfahrt für Führerscheinprüfung erwischt

Am 21.02.2020 um 21:39 Uhr fiel Polizeibeamten ein PKW auf, der in Schrittgeschwindigkeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Emsteker Straße in Cloppenburg fuhr. Bei einer Kontrolle gab die 24-jähriger Fahrerin aus Cloppenburg an, noch ein bisschen für die praktische Führerscheinprüfung geübt zu haben. Der 31-jährige Beifahrer und Halter des PKW ließ die Übungsfahrt zu, so dass gegen die beiden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Zulassens eingeleitet wurden.

