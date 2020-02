Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Einbruch in Kindergarten

Zwischen Donnerstag, 20. Februar 2020, 19.15 Uhr und Freitag, 21. Februar 2020, 07.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Kuckuckstraße. Ein bislang unbekannter Täter brach in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Er entwendete letztendlich mehrere Laptops und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, 20. Februar 2020, 22.00 Uhr und Freitag, 21. Februar 2020, 09.45 Uhr kam es in der Neptunstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen grauen Ford Ecosport, der auf einem dortigen Parkplatz geparkt war. Der Wagen wurde auf der Fahrerseite im Bereich der hinteren Tür beschädigt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Transporter mit AUR-Kennzeichen handeln. Außerdem soll ein Firmenname an der Seite des Transporters gestanden haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

