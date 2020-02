Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Zwischen Sonntag, 16. Februar 2020, 12.50 Uhr, und Montag, 17. Februar 2020, 02.15 Uhr, kam es in der Osterdammer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein Verkehrsteilnehmer gegen einen auf dem Grünstreifen stehenden grauen Mazda 3. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme (Tel. 05491/ 9500).

Vechta- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 15. Februar 2020, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 20. Februar 2020, 17.15 Uhr, kam es in der Straße Fichtenweg zu einer Sachbeschädigung an einen PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem unbekannten Gegenstand einen Reifen eines Ford Mondeo. Der PKW war auf der Straße vor einem Haus abgestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 20. Februar 2020, 12.20 Uhr, befuhr ein 23jähriger aus Damme die Hermannstraße, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Dem 23jährigen wurden die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 23jährigen wurden ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Dinklage- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 20. Februar 2020, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 28jährige aus Dinklage die Bahnhofstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hatte die Polizei den Verdacht, dass der 28jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 23jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

