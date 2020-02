Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Gefährliche Körperverletzung/ Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 20. Februar 2020, zwischen 21.10 Uhr und 21.25 Uhr, wurde eine 46jährige in der Mühlenstraße auf einer Brücke nahe eines Restaurants durch zwei bislang unbekannte Tatverdächtige überrascht und mit einem Stock attackiert. Hierbei wurde die 46jährige leicht verletzt. Nachdem sich die 46jährige gegen die Tatverdächtigen mit ihren Gehhilfen gewehrt hatte, flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Täter wurden als männlich, ca. 170 bis 175 cm groß, dunkle Haare beschrieben. Ein Tatverdächtiger soll weiße Schuhe getragen haben. Als sich die 46jährige wehrte, fiel eine Gehhilfe auf die Straße und wurde vermutlich von einem silbernen PKW überrollt. Die Insassen des PKW sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Garrel- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 20. Februar 2020, gegen 12.53 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Hauptstraße/ An der Höhe/ Mozartstraße ein Verkehrsunfall mit drei PKW. Ein 40jähriger aus Garrel beabsichtige mit seinem PKW von der Straße An der Höhe kommend die Hauptstraße in Richtung Mozartstraße zu überqueren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW einer 28jährigen aus Garrel. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der PKW der 28jährigen wurde daraufhin auf den PKW eines 73jährigen aus Bösel geschoben. Der 73jährige wartete verkehrsbedingt mit seinem PKW in der Mozartstraße. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 28jährige leicht verletzt. Zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit. An allen PKW entstand Sachschaden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13500 Euro.

Lindern- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 20. Februar 2020, gegen 19.15 Uhr, kam es in der Straße Zum Ostentor zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 59jähriger aus Lahn beabsichtigte mit einem Transporter in Höhe der Einmündung Zum Kirchweg links an einem stehenden Fahrzeug vorbeizufahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW einer 43jährigen aus Ermke. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der PKW der 43jährigen wurde durch den Aufprall gegen einen PKW einer 33jährigen aus Lindern geschleudert. Die 33jährige befand sich mit ihrem PKW hinter dem 59jährigen aus Lahne. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 33jährige leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr

