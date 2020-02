Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0117--Unbekannte legen Feuer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, Schneverdinger Straße Zeit: 17.02.20, 4.40 Uhr

Unbekannte Täter warfen am frühen Montagmorgen Brandsätze auf ein Gebäude in der Vahr. In dem Haus befindet sich unter anderem eine Gaststätte. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Über den Notruf wurde der Polizei ein Feuer auf einem Flachdachgebäude in der Schneverdinger Straße gemeldet. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Auf dem Dach und vor dem Gebäude fanden die Polizisten zwei Brandsätze. Verletzt wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden vom Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 entgegen genommen.

