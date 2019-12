Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.12.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrradkontrolle mit eindeutigem Ergebnis

Bei einer Fahrradkontrolle auf dem Gelände des Justinus-Kerner-Gymnasiums in Heilbronn am Mittwochmorgen hatten Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Heilbronn alle Hände voll zu tun. Von 7.10 Uhr bis kurz nach acht wurden insgesamt 59 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer kontrolliert. Ziel der Aktion war es nicht die Kinder und Jugendlichen zu bestrafen, sondern sie auf die Gefahren hinzuweisen, die beispielsweise ein schlecht beleuchtetes Rad verursacht. Das Ergebnis der Kontrolle zeigte eindeutig auf, dass hier Handlungsbedarf besteht. Mehr als 50% der kontrollierten Räder wiesen Mängel auf. In nahezu allen Fällen waren dies unzureichende oder gar fehlenden Beleuchtung. In enger Zusammenarbeit mit der Schule werden nun die Erziehungsberechtigten derjenigen, deren Räder Mängel hatten, aufgefordert, diese zu beseitigen und den ordnungsgemäßen Zustand zu bestätigen

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell