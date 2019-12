Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Gerstenkamp

Versuchter Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

An der Wohnungstür scheiterten Einbrecher am Dienstag (3.12.) in Buldern. Im Zeitraum von 15.50 bis 16.10 Uhr hatte die Bewohnerin kurzfristig die Wohnung verlassen. Als sie nachhause zurückkehrte stellte sie Hebelspuren an ihrer Wohnungstür fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

