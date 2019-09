Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kollision mit PKW: Radfahrerin leicht verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Mittwoch (18.09.) übersah ein 41-jähriger Kölner PKW-Fahrer gegen 14:45 Uhr beim Linksabbiegen von der Hauptstraße in die Cederwaldstraße eine 42-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Köln. Die in Richtung Innenstadt fahrende Radfahrerin stieß mit ihrem Gefährt frontal in die rechte hintere Wagenseite des PKW-Fahrers und stürzte. Beim Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 1800 Euro.

