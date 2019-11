Polizei Dortmund

POL-DO: Alleinunfall im Autobahnkreuz Werl - Frau schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1282

Bei einem Alleinunfall im Autobahnkreuz Werl ist am Montagmorgen (4. November) eine 38-jährige Frau schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.05 Uhr im Bereich der Auffahrt von der A 44 in Richtung Kassel auf die A 445 in Richtung Arnsberg. Die Dortmunderin verlor aus bislang ungeklärter Ursache offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches ersten Zeugenangaben zufolge ins Schleudern geriet. Daraufhin kam es nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte dort in den Grünstreifen, wo es sich schließlich noch überschlug.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

An der Unfallstelle kam es bis ca. 9.55 Uhr zu Sperrungen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell