Damme - Diebstahl von zwei Pedelecs aus Garage

Zwischen Donnerstag, 20. Februar 2020, 22.30 Uhr und Freitag, 21. Februar 2020, 07.15 Uhr kam es in der Jahnstraße zum Diebstahl von zwei Pedelecs. Ein bislang unbekannter Täter betrat ein Wohngrundstück und entwendete aus einer Garage zwei Pedelecs der Marke Gazelle, Modell Arroyo C7+ HMB. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta- Raubüberfall/ Tatverdächtige gefasst

Am Mittwoch, 19. Februar 2020, gegen 18.22 Uhr, saß eine 58-jährige Frau aus Lohne in ihrem PKW, der auf einem Parkplatz in der Gutenbergstraße in Vechta stand, und telefonierte mit ihrem Handy. Zwei vermummte männliche Personen setzten sich zu ihr in den PKW und hinderten die Frau zunächst am Aussteigen. Die 58-Jährige konnte sich schließlich losreißen und weglaufen. Die Tatverdächtigen entwendeten das Mobiltelefon der 58-Jährigen und flüchteten. Im Rahmen der intensiv durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei in Tatortnähe einen Tatverdächtigen feststellen und vorläufig festnehmen. Hierbei handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus Vechta. Sein mutmaßlicher Mittäter, 38 Jahre aus Visbek, konnte noch am selben Abend ermittelt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das entwendete Mobiltelefon konnte am nächsten Tag im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen auf einem Feld aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Damme - Küchenbrand in einem Firmengebäude

Am Freitag, 21. Februar 2020, kam es gegen 07.05 Uhr in der Osterdammer Straße zu einem Küchenbrand in einem Firmengebäude. Die Feuerwehr Damme rückte unverzüglich aus und konnte das Feuer löschen. Es konnten Personen- und Gebäudeschäden verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand fahrlässig verursacht.

