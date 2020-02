Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom Freitag, 21.02.2020, bis Samstag, 22.02.2020

Damme - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 21.02.2020, 19.00 Uhr, befuhr ein 48-jähriger aus Ovelgönne mit einem Lkw die L 853 von Damme in Richtung Dümmerlohausen. In Ihlendorf kam ihm im Begegnungsverkehr ein grüner Traktor mit grauen Anhänger entgegen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Lkw und Traktor, wobei der linke Außenspiegel des Lkw abgerissen wurde. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Damme zu melden (Telefon: 05491 9500).

Lohne - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Freitag, 21.02.2020, 16.37 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Lohner mit seinem Kraftrad KTM die Märschendorfer Straße, aus Lohne kommend, in Richtung Märschendorf. Nach einem vorherigen Überholvorgang stürzte er ausgangs einer S-Kurve beim Wiedereinscheren. Der 18-jährige rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen einen rechtsseitig befindlichen Baum. Das Kraftrad kam auf einem angrenzenden Acker liegend zum Stillstand. Durch den Baumaufprall erlitt der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklink geflogen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 21.02.2020, 13.00 Uhr, befuhr eine 62-jährige Steinfelderin mit einem Pkw Hyundai in Vechta die Lohner Straße in stadteinwärtiger Richtung. In Höhe der Landwehrstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen den Mast einer Fußgängerampel. Dieser wurde abgeknickt. Die Steinfelderin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000,- Euro.

