Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Nordkreis vom 21./22.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 21.02.2020, gegen 13:13 Uhr befuhr eine 83-Jährige Böselerin mit ihrem Pkw die Friesoyther Straße in Richtung Garrel. Als sie im Ort Bösel nach rechts in die Straße Am Kirchplatz abbog, übersah sie die auf dem Geh-und Radweg entgegenkommende 14-jährige Fahrradfahrerin aus Bösel. Bei dem Zusammenstoß wurde die 14-Jährige leicht verletzt. Weiterhin entstand leichter Sachschaden. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt. Friesoythe - Verkehrsunfall Am 21.02.2020, gegen 14:00 Uhr kam es auf der Schwaneburger Straße in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 48-jähriger lettischer Staatsbürger aus Friesoythe befuhr mit seinem Pkw den Schwaneburger Weg und bog auf die übergeordnete Schwaneburger Straße auf. Dabei übersah er den von links kommenden 49-jährigen Friesoyther, der die Schwaneburger Straße mit einem Pkw in Richtung Ortsmitte befuhr. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 EUR. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pkw des 48-Jährigen keinen gültigen Versicherungsschutz besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Weiterhin erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Friesoythe - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 21.02.2020, in der Zeit zwischen 09 Uhr und 13 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Straße Am Hafen/ Am alten Hafen in Friesoythe ein geparkter Pkw, VW Multivan (Farbe Weiß), durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Friesoythe - gefährliche Körperverletzung Am 22.02.2020, gegen 00:30 Uhr kam es im Bereich der Tulpenstraße in Friesoythe zu einer Körperverletzung. Ein 20-jähriger wurde durch eine unbekannte Personengruppe mehrfach geschlagen. Der 20-Jährige erlitt dabei diverse Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe

POK Boss

Grüner Hof 59

26169 Friesoythe



Tel. 04491-93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell