Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

50-Jährige aus Geldern schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Samstag, 06.04.2019 um 14:10 Uhr biegt ein 65-jähriger VW-Fahrer aus Straelen von der Straße "In de Siep" nach links in die vorfahrtberechtigte Maasstraße ein. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW Opel einer 50-Jährigen aus Geldern. Eine nachfolgende 33-jährige Opel-Fahrerin aus Kevelaer fährt auf den PKW der 50-Jährigen auf. Hierdurch wird deren PKW in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Die 50-Jährige wird schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht hoher Sachschaden, die beteiligten Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

