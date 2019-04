Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall

zwei Kleinkinder leicht verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag, 06.04.19, gegen 11:20 Uhr, wollte ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Emmerich von der Westhoovenstraße auf die Straße Nollenburger Weg einbiegen. Im Einmündungsbereich, der nach Angaben des 22-Jährigen aufgrund von Bepflanzungen unübersichtlich ist, übersah er einen 47-jährigen Emmericher, der den Radweg mit seinem Fahrrad und Anhänger befuhr. Der Pkw stieß gegen den Anhänger, indem sich die zwei 2-jährigen Kinder des 47-Jährigen befanden. Dabei überschlug sich der Anhänger. Die beiden Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Sowohl am Pkw als auch am Anhänger entstand Sachschaden.

