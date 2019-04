Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Feuer in Hinterhof

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Freitag, 05.04.2019 gegen 23:15 Uhr bemerkt ein aufmerksamer Anwohner in einem Hinterhof der Hagschen Straße in Kleve brennende Mülltonnen. Die sofort alarmierte Feuerwehr kann den Brand löschen. Insgesamt werden fünf Mülltonnen, ein angrenzender Holzzaun sowie ein abgestellter PKW beschädigt. Anwohner hatten zur Brandzeit einen lauten Knall gehört. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 - 5040.

