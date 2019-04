Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW überschlägt sich

8-jähriger Junge leicht verletzt

Kevelaer (ots)

Am Freitag, 05.04.2019 gegen 13:45 Uhr befährt eine 37-jährige Uedemerin mit ihrem PKW Renault die Schravelener Straße in Kevelaer-Winnekendonk. Aus bisher nicht geklärter Ursache kommt sie auf gerander Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfährt den angrenzenden Grünstreifen und touchiert einen Leitpfosten. Im weiteren Verlauf überschlägt sich der PKW und kommt auf einem angrenzenden Acker auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein nachfolgender PKW-Fahrer aus Weeze kommt der 37Jährigen sowie derem 8-jährigen Sohn zur Hilfe und kann beide aus dem verunfallten PKW befreien. Die Mutter bleibt unverletzt, ihr Sohn wird mit leichten Verletzungen durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht mittlerer Sachschaden, der PKW wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

