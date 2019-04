Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall

73jähriger Reeser leicht verletzt

Rees (ots)

Am Freitag, 05.04.2019 gegen 12:10 Uhr befuhren ein 33Jähriger aus Xanten mit einem PKW Audi, sowie ein 73Jähriger aus Rees mit einem PKW Dacia die Bislicher Straße in Rees-Mehr. Der Reeser verlangsamte vor der Straße Auf dem Moshövel seine Fahrt, um in diese nach links einzubiegen. Dies hatte der nachfolgende Xantener wohl zu spät erkannt und fuhr trotz Vollbremsung auf den vorausfahrenden PKW auf. Beim Zusammenstoß zog sich der 73Jährige leichte Verletzungen zu. Mit einem Krankenwagen wurde er in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Es entstand mittlerer Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

