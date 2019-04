Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Parkbank im Bramd gesetzt

Zeugen gesucht

Kalkar (ots)

Am Samstag, 06.04.2019 gegen 04:15 Uhr wurde an einem Fußweg entlang der Kalflack (auch Leybach genannt),der in Kalkar die Hanselaerstraße mit der Straße "Am Bollwerk" verbindet, eine Parkbank durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bank wurde vollständig zerstört, ein angrenzender Baum, sowie ein neben der Bank stehender Mülleimer wurden beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 - 5040.

