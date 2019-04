Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall

55-jähriger Kradfahrer aus Kevelaer leicht verletzt

Kevelaer (ots)

Am Samstag, 06.04.19, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Geldern, mit seinem Pkw die Straße Gelder Dyck in Fahrtrichtung Kevelaer. An der Kreuzung Gelder Dyck/Velder Dyck musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 55-jähriger Kradfahrer aus Kevelaer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rutschte mit seinem Krad gegen das Heck des PKW. Dabei wurde der 55-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Während am Pkw geringer Sachschaden entstand, musste das Krad abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

