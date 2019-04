Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: 75-jähriger Pedelecfahrer aus Kalkar bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kalkar (ots)

Am Samstag, 06.04.19, gegen 14:00 Uhr, wollte eine 79-jährige Fahrzeugführerin aus Hamminkeln von der Straße zum Wisseler See nach rechts auf die Straße Am Bolk abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 75-jährgen Kalkarer zusammen, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Straße Am Bolk unterwegs war. Dabei verletzte sich der Zweiradfahrer leicht. Sowohl am Pkw als auch am Pedelec entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell