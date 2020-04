Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland GT Ramsloh - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 24.April 2020, um 10.50h, befuhr ein 16-jähriger Saterländer mit einem Kleinkraftrad die Schulstraße in Ramsloh. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die gesetzlichen Vertreter des Saterländers erhielten Kenntnis.

Saterland GT Ramsloh - Verkehrsunfall

Am 24.April 2020, um 23.20h, kam es auf der Sater Landstraße in Ramsloh zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Drei männliche 18-jährige Fahrzeugführer aus Uplengen befuhren mit ihren Pkw die Sater Landstraße in Fahrtrichtung Strücklingen, als der erste Fahrzeugführer aufgrund eines Wildwechsels abbremsen musste. Der folgende Fahrzeugführer konnte die Situation richtig einschätzen und bremste ebenfalls ab, wurde jedoch von dem dritten Fahrzeugführer auf den ersten Fahrzeugführer aufgeschoben. Es entstand Sachschaden an allen Pkw. Die Schadenshöhe wird auf ca. 13500 Euro geschätzt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am 24.April 2020, gegen 14.35h, kam es auf der Bundestraße 72 in Höhe der Abfahrt "C-Port", zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 48-jährige Friesoytherin befuhr mit ihrem Pkw die B72 in Fahrtrichtung Aurich, als sie im Rahmen eines Überholvorganges von einem sog. "Bulli" touchiert wurde. Zum Unfallzeitpunkt befand sich die Friesoytherin mit ihrem Pkw auf dem linken Fahrstreifen, unmittelbar neben dem etwaig unfallverursachenden Fahrzeug. Der Fahrzeugführer des "Bullis" entfernte sich im Anschluss an den Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (04491-93160) entgegen.

