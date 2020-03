Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Willroth (ots)

Am frühen Dienstag, 03:00 Uhr, führten Polizeibeamte an einer Bushaltestelle in Willroth Personenkontrollen durch. Die beiden kontrollierten 22 - jährigen Personen wiesen drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung wurden bei einer Person geringe Mengen an Cannabisprodukten aufgefunden und sichergestellt. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

