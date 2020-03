Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Verkehrsunfall Sachschaden

Gebhardshain (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Gebhardshain entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Ein 42-Jähriger hatte mit einem Pkw auf dem Parkplatz vor der Postfiliale in der Wissener Straße geparkt. Beim rückwärts ausparken kollidierte er mit einem geparkten Pkw und verursachte Sachschaden.

