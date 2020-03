Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 02.03.2020 Diebstahl aus Wohnung

Etzbach (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 27.02. auf den 28.02.2020 in ein Wohnhaus in Etzbach ein und entwendeten Bargeld und 2 Armbanduhren.

Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen

