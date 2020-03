Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Hövels, B 62 / Einmündung K 127 (ots)

5000,-EUR Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls in der Gemarkung Hövels. Hierbei befuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Volvo V50 und nachfolgend ein 24-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Seat Leon die K 127 aus Richtung Mittelhof kommend in Richtung B 62. An der Einmündung beabsichtigte der Vorausfahrende nach rechts in Richtung Betzdorf abzubiegen. Der 36-Jährige musste aber verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 24-Jährige Seat-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf.

