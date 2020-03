Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (ots)

Ein 59-Jähriger verursachte am Montagmorgen in der Kirchener Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Verkehrsunfall beobachtet und konnte das Kennzeichen des Verursachers mitteilen. Der 59-Jährige parkte mit einem Pkw von einem Parkplatz längs der Fahrbahn aus. Beim Zurücksetzen kollidierte er mit einem geparkte Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

