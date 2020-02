Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend (25.02.2020) in zwei Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. An der Gallusstraße hebelten die Einbrecher zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr eine Balkontür im hinteren Bereich des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Schmuck im Wert von einigen Hundert Euro. Gegen 23.45 Uhr brach ein unbekannter Mann in eine Wohnung an der Martin-Luther-Straße ein. Der Einbrecher schlug ein Fenster im Erdgeschoss an der Gebäuderückseite ein und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten mit einer eingeschalteten Taschenlampe. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen flüchtete der Täter in Richtung Deckerstraße, weshalb die eingesetzten Polizeibeamten nach dem Täter fahndeten. Der Einbrecher entkam unerkannt. Ob der Täter etwas aus der Wohnung mitnahm, ist noch unklar. Der unbekannte Täter soll zirka 40 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter bis 190 Zentimeter groß gewesen sein und eine dickliche Statur gehabt haben. Er soll längere dunkle Haare gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell