POL-VER: 79-Jähriger aus Dörverden vermisst

Dörverden (ots)

Seit Dienstag, 2. Juni 2020, 13:00 Uhr wird ein 79-Jährige aus Dörverden vermisst. Er wurde letztmalig am Dienstag gegen 13:00 Uhr in der Straße "In der Worth" in Dörverden gesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg er dort vermutlich in seinen grauen Ford C-Max, um zunächst in der Großen Straße in Dörverden einzukaufen und anschließend nach Hause zu fahren. Dort kam er jedoch nicht an, sodass die Familie schließlich die Polizei benachrichtigte. Der Ermittlungsdienst der Polizei in Verden hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen.

Eine vollständige Personenbeschreibung, der Name sowie ein Foto des 79-Jährigen können hier abgerufen werden: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/doerverden-79-jaehriger-vermisst-114729.html

Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos, daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 04231-8060. Zeugen, die auf den Vermissten oder sein Auto aufmerksam geworden sind, diesen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten, sich zu melden.

