Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht nach zwei Diebstählen Zeugen

Ritterhude (ots)

Zu einem Diebstahl und einem versuchten Diebstahl kam es am Mittwoch in Ritterhude. In der Mozartstraße begab sich nach derzeitigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Mann zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr durch eine geöffnete Tür in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Dort stahl er unter anderem Bargeld. Im Anschluss verließ der Mann das Haus. Gegen 12:20 Uhr kam es dann zu einem weiteren Diebstahl im Stader Postweg. Dort betrat ein Unbekannter ebenfalls ein Haus durch eine geöffnete Tür und durchsuchte die Räumlichkeiten. Hierbei wurde er gestört und flüchtete. Die Geschädigten alarmierten daraufhin die Polizei. Der Mann konnte im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden.

Der Mann dürfte nach ersten Erkenntnissen circa 30 Jahre alt und 170cm bis 180cm groß sein. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem grünen T-Shirt, einer Jeans sowie einem dunkelblauen Mund-Nasen-Schutz bekleidet und führte ein Herrenfahrrad bei sich. Außerdem hat der Mann dunkle, kurze Haare und sprach Deutsch mit Akzent.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten diese beiden Taten zusammenhängen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Mittwoch auf den beschriebenen Mann aufmerksam geworden sind oder andere verdächtige Umstände wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Ritterhude unter der Rufnummer 04292-990760 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang zudem darauf hin, dass es bereits verschiedene Möglichkeiten der technischen Sicherung gibt, durch die beispielsweise Terrassentüren auch von außen gesichert werden können. Weitere Informationen zur technischen Sicherung sind hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/technische-sicherheit/

Außerdem steht der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Joachim Kopietz, für individuelle Fragen zum Einbruchsschutz unter der Rufnummer 04231-806-108 gerne zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

