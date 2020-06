POL-VER: ++ Tiefe Schnittwunde durch Flaschenhals - Zeugenaufruf ++ Vorfahrt missachtet ++ Fahrräder aus Carport gestohlen ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Tiefe Schnittwunde durch Flaschenhals - Zeugenaufruf

Achim. Eine junge Frau hat am Dienstag gegen 14:30 Uhr Am Schmiedeberg eine tiefe Schnittverletzung erlitten, nachdem zuvor ein Unbekannter an einer Sitzecke nahe der Zufahrt zur dortigen Tiefgarage einen abgebrochenen Flaschenhals platziert hatte. Die scharfkantige Bruchstelle der Cola-Flasche war so positioniert, dass Personen, die die Sitzgelegenheit nutzen wollen, sich daran verletzen können. Bei der 28-jährigen Frau reichte es, dass sie lediglich an der Sitzgelegenheit vorbeiging und dabei den scharfkantigen Flaschenhals, der seitlich von der Sitzfläche abstand, streifte. Ihre Schnittwunde am Knie musste daraufhin in einer Klinik behandelt werden. Derzeit ist unklar, ob der unbekannte Täter einfach nur völlig unüberlegt oder ganz bewusst und gewollt gehandelt hatte. Die Polizei Achim (Telefon 04202/9960) hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Beamten bitten mögliche Zeugen, die am Dienstag oder an den Tagen zuvor eine oder mehrere verdächtige Personen an der Sitzgruppe wahrgenommen haben, sich zu melden.

Vorfahrt missachtet

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall An der Autobahn wurden am Dienstag gegen 9:30 Uhr zwei Personen verletzt. Eine 36-jährige BMW-Fahrerin bog von der Industriestraße kommend auf die Straße An der Autobahn ein, dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 48-jährigen Audi-Fahrers. Durch die Kollision wurden beide Autos derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt rund 11.000 Euro. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Fahrräder aus Carport gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Aus einem Carport eines Einfamilienhauses am Fichtenweg haben unbekannte Täter am Montag oder Dienstag zwei zusammengeschlossene Fahrräder gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein weißes Damenrad der Marke Fischer sowie um ein schwarzes Herrenrad der Marke Haibike. Die Polizei Osterholz ermittelt wegen schweren Diebstahls. Nachbarn und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter Telefon 04791/3070 mitzuteilen.

