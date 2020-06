Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden Osterholz, Pfingsmontag, 01.06.2020

Landkreis Verden (ots)

Nachtrag zur bereits veröffentlichen Meldung. Im Laufe des Tages sind weitere beschädigte Haltestellen gemeldet worden.

Landkreis Verden: Vandalismus an Bushaltestellen

Verden/Kirchlinteln. In der Nacht von Sontag auf Montag sind im Bereich Verden und Kirchlinteln bislang acht Bushaltestellen beschädigt worden. In allen Fällen wurde die Verglasung der Haltestellenhäuschen beschädigt bzw. komplett zerstört. Die Haltestellen befanden sich in Verden/Eitze in Höhe der Bahnüberführung, in Höhe der Firma MARS sowie vor der Parkpalette am Nordertor. Im Bereich der Gemeinde Kirchlinteln wurden zwei Haltestellen in Weitzmühlen beschädigt sowie zwei weitere im Orstkern Kirchlinteln. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 5000 EUR belaufen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Verden unter der Tel.04231/8060 entgegen.

