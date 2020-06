POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Pfingsmontag, 01.06.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden: Vandalismus an Bushaltestelle, Diebstahl von Baustellenabsperrung, Mofa-Fahrer unter Drogeneinfluss

Vandalismus an Bushaltestelle Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Eitzer Straße, in Höhe der Bahnüberführung, eine Bushaltestelle beschädigt. Die bislang unbekannten Täter zerstörten hierbei die Glaselemente des Bushaltestellenhäuschens. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel.04231/8060 zu melden.

Diebstahl von Baustellenabsperrung Achim. Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag entwendeten bislang unbekannte Täter an einer Baustellenabsperrung in der Feldstraße ein Verkehrsschild und eine gelbe Warnleuchte. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Mofa-Fahrer unter Drogeneinfluss Riede-Felde. In der Sonntagnacht Am Freitagabend wurde ein 18-jähriger Mofa-Fahrer in der Felder Dorfstraße durch Beamte des PK Achim kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem Mofa-Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen, die nun ausgewertet wird. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwarten Ermittlungen wegen des Besitzes von Drogen und Fahren unter Einfluss von Drogen.

Landkreis Osterholz: Renitenter Fahrradfahrer, Einbruch in Tankstelle

Renitenter Fahrradfahrer Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Osterholz-Scharmbeck ein 26-jähriger Fahrradfahrer auf der Westerbecker Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrolliert. Die Beamten konnten bei dem jungen Mann eine deutliche Alkoholbeeinflussung feststellen, sodass eine Blutentnahme stattfinden sollte. Im Rahmen der nachfolgenden Maßnahmen wurde er gegenüber den Beamten handgreiflich und beleidigte diese. Dem Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung.

Einbruch in Tankstelle Ritterhude/Ihlpohl. In der Samstagnacht, gegen 01:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Ihlpohler Heerstraße ein. Die Täter brachen dabei die Automatiktür des Tankstellengebäudes auf und drangen so ins Gebäudeinnere. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel.04791/3070 zu melden.

