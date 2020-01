Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Autos zerkratzt - Nach Unfallfluchten Zeugen gesucht - Berauschte Fahrer - Diebstähle - Sofa angesteckt - Überschlag mit Fiat -

Dillenburg (ots)

Haiger: VW-Bus zerkratzt -

Ein brauner VW-Bus wurde in Haiger an der Donsbacher Straße zerkratzt. Die unbekannten Täter müssen zwischen Donnerstag (16.01.2019), gegen 23:30 Uhr und Freitag (17.01.2019), gegen 14:00 Uhr zugeschlagen haben und zerkratzen die rechte Seite des Fahrzeugs. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Berauscht gefahren -

Die Promillefahrt eines 62-Jährigen endete am frühen Sonntagmorgen (19.01.2020) mit einer Blutentnahme. Einer Streife der Dillenburger Ordnungshüter war der Passat in der Innenstadt aufgefallen. Sie stoppten den VW Passat und bemerkten bei dem in Sachsen-Anhalt lebenden Fahrer eine Alkoholfahne. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,31 Promille. Auf der Wache nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab, zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher.

Dillenburg-Niederscheld: Werkzeuge erbeutet -

In den zurückliegenden Wochen stiegen Diebe in eine Halle im Industriegebiet "Schelderaue" ein. Im Zeitraum vom 21.12.2019 bis zum 18.01.2020 knackten die Diebe das Schloss der Eingangstür und ließen verschiedene Werkzeuge mitgehen. Eine Liste der Beute liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise zu den Dieben nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Flucht am Rewe -

Auf ca. 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem auf dem Rewe-Markt-Parkplatz abgestellten BMW zurückließ. Am Freitag (17.01.2020), zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr touchierte der Unfallfahrer den weißen 1er und beschädigte auf der Fahrerseite die vordere Stoßstange und den Scheinwerfer. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Schutzplanke beschädigt und weitergefahren -

Am Mittwochabend (15.01.2020) der vergangenen Woche krachte ein Autofahrer in eine Leitplanke der Bundesstraße 277. Ohne sich um den rund 500 Euro teuren Schaden an der Schutzplanke zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte von der Anschlussstelle Herborn Süd in Richtung Sinn auf die Bundesstraße auffahren wollte. Hierbei verlor der die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in einer Rechtskurve rechts in die Leitplanke. Eine Streife der Herborner Polizei entdeckte den Schaden gegen 23.15 Uhr. Wann genau der Unfall geschah, ist derzeit nicht bekannt. Teile des Unfallwagens blieben an der Leitplanke zurück. Vermutlich fuhr der Flüchtige einen weißen Opel Corsa der Baureihe "D". Hinweise auf den Unfallfahrer oder auf einen weißen Opel Corsa "D" mit frischen Unfallschäden, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Parkplatzrempler am Herkules-Markt -

Beim Rangieren beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes im Hüttenweg abgestellten Mitsubishi. Die Schäden auf der Fahrerseite der hinteren Stoßstange und dem dortigen Kotflügel des blauen "Spacestar" belaufen sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall am Samstagmorgen (18.01.2020), zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Katzenfurt: Diebstahl aus Garage -

In der "Arlskaut" durchwühlten Diebe eine Garage. Sie verschaffte sich Zutritt und ließen ein Motorrad der Marke Honda, einen kompletten Satz Autoreifen, einen Lederkombi sowie ein Fahrrad mitgehen. Die Besitzer schätzen den Wert der Beute auf rund 1.000 Euro. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen dem 14.01.2020 (Dienstag) und dem 18.01.2020 (Samstag) die Garage aufsuchten. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der gestohlenen Wertsachen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar-Kleinaltenstätten: Mit Promille gegen Mauer gekracht -

Ein Leichtverletzter, ein demolierter VW Bus sowie eine beschädigte Maier, das ist die Bilanz eines Promilleunfalls von Freitagnachmittag (17.01.2020) in der Dillstraße. Gegen 15.45 Uhr prallte der 49-jährige Transporterfahrer gegen die Grundstücksmauer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Aßlarer stand deutlich unter Alkoholeinfluss und musste pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 3,13 Promille an. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und nahmen ihn mit auf die Wetzlarer Wache. Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ordnungshüter ermitteln wegen Straßenverkehrsgefährdung. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Den Führerschein des 49-Jährigen stellten die Polizisten sicher.

Wetzlar: Drogenfahrten -

Wetzlarer Polizisten zogen in den zurückliegenden Tagen Drogenfahrer aus dem Verkehr. Einer der Männer zeigte sich kreativ, als er beim Urintest schummeln wollte. Am frühen Freitagmorgen (17.01.2020), gegen 06.50 Uhr stoppten die Ordnungshüter auf der Bachweide einen Audi. Erste Tests mit dem 22-jährigen Fahrer des A3 ließen auf einen Drogenkonsum schließen. So reagierten die Pupillen auf Lichteinfall träge und seine Augen wirkten stark gerötet, sehr unruhig und trübe. Der in Hohenahr lebende Mann erklärte, seit seiner Blinddarm-OP vor einer Woche noch starke Schmerzmittel nehmen zu müssen. Einem Urintest willigte er ein und nahm noch mehrere Schluck Wasser aus einer Flasche. Anstelle seines Urins spuckte er das Mineralwasser in den Becher, was den erfahrenen Beamten sogleich auffiel. Die Flüssigkeit war deutlich zu kalt und absolut klar - es folgte also eine unverfälschte Urinprobe. Hier schlug der Test auf seinen vorherigen Konsum von THC und Amphetamin an. Mit diesem Ergebnis folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Wetzlarer Wache. Im Anschluss durfte der Hohenahrer die Polizeistation wieder verlassen. Den Fahrer eines Ford Transits kontrollierten Wetzlarer Polizisten am späten Samstagabend (18.01.2020) in der Stoppelberger Hohl. Auch bei ihm entdeckten die Ordnungshüter Anzeichen vorherigen Drogenkonsums. Sein Urintest sprang auf Amphetamin an. Zudem hatte er etwa fünf Gramm Marihuana einstecken. Nach einer Blutentnahme auf der Wache, entließen die Polizisten den 49-jährigen Wetzlarer wieder. Auf ihn kommt neben der Drogenfahrt noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Das Marihuana blieb im behördlichen Gewahrsam.

Wetzlar: Brand am Möbelhaus -

Am Samstag (18.01.2020) brannte auf dem Grundstück eines Möbelhauses in der Hermannsteiner Straße ein Sofa. Das Möbel sollte entsorgt werden und stand außerhalb der Verkaufsräume. Ein Zeuge bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Die Polizei geht momentan von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus und sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Steindorf: Diebe in Kleingärten -

Vergangene Woche trieben Diebe in der Kleingartenanlage an der Kläranlage ihr Unwesen. Zwischen dem 31.12.2019 und dem 17.01.2020 hebelten die Täter zwei Gartenhütte auf und suchten nach Beute. Was die Diebe genau mitgehen ließen, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise zu Personen, die in diesem Zusammenhang im genannten Zeitraum in der Kleingartenanlage auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-B49: Kontrolle verloren -

Mit leichten Verletzungen überstand eine 25-jährige Fiatfahrerin einen Überschlag auf der Bundesstraße 49. Am Samstagabend (18.01.2020), gegen 23.45 Uhr war die in Mittenaar lebende Frau von Wetzlar in Richtung Limburg unterwegs. Unmittelbar nach der Anschlussstelle Oberbiel verlor sie die Kontrolle über ihren "500" und prallte mehrfach gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Der Fiat überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte die junge Frau an der Unfallstelle und brachte sie anschließend ins Wetzlarer Klinikum. Ihr Wagen hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 12.000 Euro.

Schöffengrund-Schwalbach: Auto zerkratzt -

In Schwalbach wurde zwischen Freitag (17.01.2020), gegen 19:30 Uhr und Samstag (18.01.2020), gegen 14:00 Uhr ein blauer Tiguan zerkratzt. Die Täter machten sich in der Straße "Schöne Aussicht" mit einem spitzen Gegenstand an der Heckklappe und der Stoßstange des Autos zu schaffen. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

