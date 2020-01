Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Räuber sucht Opfer in Dillenburg

Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Unbekannter fordert zweimal Bargeld / Nach Raubüberfällen sucht die Polizei Zeugen

Am Samstagabend (18.01.2020) wurden zwei Dillenburger Opfer eines Räubers. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelte. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können.

Gegen 20.40 Uhr war ein 23-jähriger Dillenburger zu Fuß in der Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Gestüts ging er auf der linken Bürgersteigseite. Hier bemerkte er, dass jemand hinter im herlief. Er drehte sich um und erkannte einen Mann, der sein Gesicht mit einem hochgezogenen Halstuch verdeckt und die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen hatte. Mit einem Schlagring in der Hand forderte er den Dillenburger unmissverständlich auf, Wertsachen herauszugeben. Das Opfer leerte seine Hosen- und Jackentaschen auf dem Boden aus. Zigaretten, Taschentücher, Schlüssel und ein Päckchen ließ der Angreifer liegen und griff sich lediglich ein Einwegfeuerzeug. Anschließend lief er auf der Wilhelmstraße in Richtung Gymnasium davon.

Wenige Minuten später, gegen 20.55 Uhr, schlug der Täter offensichtlich erneut zu, diesmal im Vorraum der Sparkasse. Ein Kunde wollte an einem dortigen Geldautomaten Bargeld abheben. Bereits beim Betreten der Bank war dem 24-jährigen Dillenburger der Mann aufgefallen. Während er seine EC-Karte aus dem Geldbeutel zog, erhielt er plötzlich einen festen Schlag in den Rücken. Zeitgleich forderte ihn der Angreifer auf, sofort Geld am Automaten abzuheben. Der Dillenburger ließ sich nicht beeindrucken, steckte die Karte wieder weg und verließ den Vorraum.

In beiden Fällen war der Angreifer Deutscher, ca. 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, hatte kurze Haare und war dunkel gekleidet. Mund- und Nasenpartie hatte er mit einem dunklen Halstuch bedeckt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Überfälle in der Wilhelmstraße oder in der Sparkasse beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? - Wo ist der Mann vor den Taten oder im Anschluss in der Dillenburger Innenstadt noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

