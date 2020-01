POL-NMS: Neumünster - Restmüllcontainer brannten

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Samstagmorgen (11.01.20 kurz nach 4 Uhr) in die Feldstraße 38 gerufen, da auf dem Hinterhof ein Restmüllcontainer brannte. Rund eine halbe Stunde später standen auf dem Hof des gegenüberliegenden Gebäudes (Nr. 37) ebenfalls Restmüllcontainer in Flammen. Wohngebäude waren nicht in Gefahr. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei geht von Sachbeschädigungen durch Feuer aus. Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 9450.

