Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Eckernförde - Vorstellung des Bezirksdienstes - Einladung zum Pressetermin

Eckernförde (ots)

200110-1-pdnms Vorstellung des Bezirksdienstes - Einladung zum Pressetermin

Eckernförde. Sie halten den Kontakt zur Bevölkerung, sie sind Ansprechpartner, besonders für die Jugend (z. B. in Schulen und an Treffpunkten) und auf der Straße präsent - die Beamten des Bezirksdienstes. Der Leiter des Polizeireviers Eckernförde hat seinen Bezirksdienst neu aufgestellt und möchte das Team in einem kleinen Pressetermin vorstellen. Dazu lade ich herzlich ein in die Diensträume des Polizeireviers Eckernförde, Gerichtsstraße 4, erstes Obergeschoss. Termin: Montag, 13.01.20, 13 Uhr.

Sönke Hinrichs

