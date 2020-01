Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Eckernförde - Wem gehören die Geigenkoffer?

Eckernförde (ots)

200107-3-pdnms Wem gehören die Geigenkoffer?

Eckernförde. Die Beamten des Polizeireviers Eckernförde ermitteln zurzeit in einer nicht alltäglichen Angelegenheit. Am 28.12.19 und einen Tag später (29.12.) wurde in Eckernförde jeweils ein Geigenkoffer mit Inhalt als Fundsache abgegeben. Der Geigenkoffer vom 28.12. stammt von der Bushaltestelle am Gut Grünholz in Thumby. Der Koffer vom 29.12.von der Bushaltestelle an der L 26 in der Nähe von Karlsminde. Alle bisher angestellten Recherchen zur Eigentumsermittlung verliefen erfolglos. Anzeigen wegen Diebstahls liegen nicht vor. Die Beamten fragen: Wer kann Angaben über die Herkunft der beiden Geigenkoffer inklusive Inhalt machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 04351 / 9080.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

