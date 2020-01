Polizeidirektion Neumünster

Bargstedt / Kreis RD-ECK. Beim Brand in der Werkstatt eines Stallgebäudes entstand am Montagabend (06.01.20) Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. Die Feuerwehren verhinderten ein Ausbreiten der Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Eine Anwohnerin bemerkte Rauchentwicklung und alarmierte gegen 20.30 Uhr den Eigentümer (43). Rund 40 Tiere konnten rechtzeitig aus dem Stallgebäude geführt werden. Zur Feststellung der Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

