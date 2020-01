Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Büdelsdorf

Kreis RD-ECK - Verkehrskontrolle

Büdelsdorf / Kreis RD-ECK (ots)

200107-2-pdnms Verkehrskontrolle in Büdelsdorf

Büdelsdorf / Kreis RD-ECK. Sieben Beamte des Polizeireviers Rendsburg führten Montagnachmittag (06.01.20) eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Hollerstraße durch. In nur rund 90 Minuten (15 Uhr bis 16.30 Uhr) wurden 40 Fahrer und deren Autos kontrolliert. Drei Fahrzeugführer missachteten das Rotlicht der Ampelanlage, in drei Fällen war der vorgeschriebene Sicherheitsgurt nicht angelegt und in elf Fällen benutzten die Fahrer unerlaubt ihre Mobiltelefone. Bei zwei Autos war die Anmeldung zur fälligen Hauptuntersuchung überschritten. Unabhängig von der Kontrolle wurden am selben Nachmittag in Rendsburg zwei Autofahrer (24, 28) wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss gestoppt. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell