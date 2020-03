Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: PKW Fahrer fährt Mitarbeiter der Müllabfuhr über den Fuß und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Mittwoch, 04.03.2020 gegen 09:30 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße auf Höhe eines Schnellrestaurants ein 41-jähriger Fahrer eines Müllwagens leicht verletzt. Dieser lief nach der Mülltonnenleerung auf der Straße an seinem Fahrzeug entlang. Hierbei wurde er von einem vorbeifahrenden PKW erfasst und sein Fuß teilweise überrollt. Der Geschädigte machte lautstark auf den Unfall aufmerksam, trotzdem setzte der Fahrer des PKW seine Fahrt fort und entfernte sich in Richtung Stadtmitte von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

