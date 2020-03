Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Buchholz: Roter Kleinwagen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Waldkirch-Buchholz: Roter Kleinwagen

Wie der Polizei leider erst im Nachhinein angezeigt wurde, streifte wohl jemand am Fasnachtswochenende in Buchholz versehentlich einen roten Kleinwagen und hinterließ Sachschaden. Der rote Opel war am Fasnachtsfreitag abends bis zum nächsten Mittag in der David-Moosmann-Straße geparkt. Der Spurenlage nach muss jemand zu eng im rechten Winkel am Heck des neuwertigen Autos vorbeigefahren sein und hat tiefe Kratzer verursacht. Möglicherweise hat der Verursacher/die Verursacherin den nicht besonders intensiven Streifvorgang nicht bemerkt, dürfte aber am Folgetag rote Lackantragungen am eigenen Wagen festgestellt haben. Die Polizei bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise. Telefon: 07681/4074-0.

