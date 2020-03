Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Grüner Sattelzug verliert Ladung auf der B 31 - Rollerfahrer stürzt

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 03.03.2020, gegen 9:30 Uhr wurde auf B 31 eine Verschmutzung festgestellt. Ein grüner Sattelzug verlor auf circa einem Kilometer Länge, ab Höhe des Verkehrsübungsplatzes in Breisach bis an die französische Grenze eine Art Schlacke. Dabei handelt es sich um Schlacke, wie sie bei Betonbohrungen entsteht. Anschließend kam ein Rollerfahrer trotz langsamer Fahrt auf der schmierigen Fahrbahn zum Sturz. Auch ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte leicht mit dem am Boden liegenden Roller. Der Rollerfahrer blieb glücklicherweise unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem grünen Sattelzug machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell