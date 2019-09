Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

FULDA. In der Nacht zu Dienstag (10.9.) drangen Unbekannte gewaltsam in das Vereinsheim sowie in die Imbissbude eines Sportvereins in der Straße "Am Mühlbach" im Fuldaer Stadtteil Gläserzell ein. Dabei entwendeten die Täter einen Laptop der Marke Fujitsu im Wert von rund 100 Euro. Auf ihrer Suche nach Diebesgut brachen die Unbekannten im Inneren weitere Türen auf und verwüsteten die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. +49 (0)661 / 105 - 1010

