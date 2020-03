Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Weil am Rhein: Mehrere Versuche der Betrugsart "Falscher Polizeibeamter"

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 02.03.2020, und am Dienstagabend, 03.03.2020, kam es in Lörrach und Weil am Rhein zu mehreren Anrufen durch "falsche Polizeibeamte". In den Fällen gaben sich die Täter als Polizisten aus und schilderten eine Geschichte um festgenommene Einbrecher, die sich in der Nachbarschaft der Angerufenen zugetragen haben soll. Üblicherweise wird dann mit den Angerufenen abgesprochen, dass eine Person, die sich als Polizist ausgibt, Wertgegenstände abholt, um diese in Sicherheit zu bringen. Soweit kam es aber in keinem Fall. Alle Angerufene erkannten die Betrugsmasche und verständigten die Polizei über den Notruf. Besonders resolut zeigte sich eine 80 Jahre alte Frau gegenüber dem Betrüger. Sie entgegnete diesem, als er seine Geschichte zu Ende erzählt hatte: "Das kenn ich" und legte auf.

