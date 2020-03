Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Jugendliche schlagen sich am ZOB - Zeugen greifen ein

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.03.2020, sind mehrere Jugendliche am Busbahnhof in Lörrach auf einen Gleichaltrigen losgegangen. Couragierte Zeugen mischten sich, so dass die Tätergruppierung die Flucht ergriff. Gegen 13:00 Uhr war es zum Aufeinandertreffen der Beteiligten am ZOB gekommen, die sich mehr oder weniger kennen. Mindestens fünf Tatverdächtige sollen auf einen Jugendlichen mit Fäusten und Händen eingeschlagen haben. Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam. Sie versuchten zu schlichten und mussten mehrmals mit der Verständigung der Polizei drohen, bis die Tatverdächtigen letztlich zu Fuß flüchteten. Der Angegriffene erlitt Hämatome und Rötungen. Die Namen der Tatverdächtigen konnten ermittelt werden. Grund des Angriffs dürfte ein zurückliegender Streit gewesen sein.

