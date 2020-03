Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrendes Kind kollidiert mit Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein fahrradfahrendes Kind ist am Dienstag, 03.03.2020, in Lörrach mit einem Pkw kollidiert. Dabei erlitt der 10 Jahre alte Junge leichte Verletzungen. Gegen 12:30 Uhr hatte der Junge mit seinem Mountainbike die Basler Straße gequert, um auf die Carl-Maria-Weber-Straße zu gelangen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 32-jährigen Smart-Fahrerin. Durch den Anstoß mit dem Pkw kam der Bub zu Fall und verletzte sich leicht an Beinen und Armen. Einen Fahrradhelm trug er. Der Sachschaden an Fahrrad und Auto liegt bei insgesamt gut 1000 Euro.

