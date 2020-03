Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Brennender Müllsack und Zeitungsstapel - Feuerlöscher in Parkhaus versprüht - zwei Männer tatverdächtig

Ein brennender Müllsack und ein brennender Zeitungsstapel sind in der Nacht zum Mittwoch, 04.03.2020, in St.Blasien gemeldet worden. Gegen 01:20 Uhr war die Rettungsleitstelle darüber informiert worden, die die Feuerwehr zur Örtlichkeit in unmittelbarer Nähe zum Parkhaus Ochsenstall entsandte. Die Brände konnten schnell gelöscht werden. Die Gefahr, dass sich die Feuer weiter ausbreiten konnten, bestand nicht. Bei der Überprüfung des Parkhauses wurde festgestellt, dass dortige Feuerlöscher versprüht wurden. Möglicherweise wurden dadurch geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei kontrollierte zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren. Die ersten Überprüfungen bekräftigten einen Tatverdacht gegen die beiden. Ihre Bekleidung wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten St.Blasien übernommen und bittet mögliche Geschädigte, sich zu melden (Tel. 07672 92228-0).

